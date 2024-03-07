Туск на съезде ЕНП поднял вопрос о защите европейских фермеров

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нужно на уровне ЕС позаботиться о своей продовольственной безопасности, что означает в том числе учет интересов и обеспокоенности европейских аграриев.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в своей речи на съезде "Европейской народной партии" в Бухаресте.

Туск акцентировал на том, что если европейцы будут четко видеть, что ЕС "это действительно наша Европа, безопасный дом для наших граждан", это будет способствовать внутреннему единству.

"Сейчас наши фермеры и производители ждут такой сигнал. Они хотят Европу, которая будет их защищать и будет понимать их проблемы", – сказал Дональд Туск.

Он заявил, что Европа должна позаботиться о продовольственной безопасности на континенте, поскольку это одна из составляющих безопасности в целом.

Он отметил, что считает необходимым внести изменения в правила свободной торговли с Украиной, "чтобы снова эффективно защищать европейский и польский рынок", а также для защиты интересов фермеров нужны определенные изменения в Европейский зеленый курс.

Также в речи он заявил, что "эпоха мира в Европе закончилась" и призвал европейских политиков осознать эту новую реальность.

Напомним, в среду в Варшаве во второй раз прошла масштабная акция протеста фермеров, во время нее произошли столкновения, в результате которых несколько правоохранителей пострадали и около десятка человек были задержаны.

В четверг акцию протеста устроили чешские фермеры в Праге.