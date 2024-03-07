Туск: епоха миру скінчилася, ми живемо у передвоєнний час

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав політичних соратників у Європі усвідомити нову реальність, у якій масштабна війна знову можлива, і думати та діяти відповідно до цих нових реалій.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це він сказав у своїй промові на з’їзді "Європейської народної партії" у Бухаресті.

"Епоха миру скінчилася, поствоєнна епоха скінчилася. Ми живемо у новий, передвоєнний час, а для деяких наших братів це вже не "передвоєнна" епоха, а повномасштабна війна у своєму найжорстокішому вигляді", – наголосив Дональд Туск.

Він закликав європейських лідерів повірити у свою силу та не боятися брати на себе відповідальність і діяти рішуче.

"Ми не можемо далі годувати себе ілюзіями. Ніхто не зніме з нас відповідальності боротися за нашу безпеку і наше майбутнє. Ми самі є найкращим гарантом нашої безпеки та єдності", – підкреслив польський прем’єр.

Він наголосив, що Європа як спільнота має усе необхідне, щоб чинити опір російській агресії.

"Потенціал Європи – в економічному, фінансовому, демографічному, моральному вимірі – більший, аніж потенціал тих, хто нас атакує", – заявив прем’єр Польщі.

Нагадаємо, у ЄС почали обговорювати створення окремої посади комісара з питань оборони у новому складі Єврокомісії.

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