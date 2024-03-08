Німеччина та Британія пообіцяли не дозволити Путіну розділити союзників України

Німеччина і Велика Британія пообіцяли не дозволити президенту РФ Владіміру Путіну розділити союзників на тлі скандалу зі злитою розмовою офіцерів Бундесверу щодо постачання ракет Taurus.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Я не хочу грати на руку російському наративу про розбіжності між союзниками", – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон на пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

Він сказав, що існує "неймовірна єдність між союзниками", зокрема, і в НАТО.

Своєю чергою Бербок наголосила, що союзники України не дозволять російському президенту залякати їх і посіяти розбрат.

"Якщо у нас є різні погляди, ми будемо обговорювати це за зачиненими дверима. Тому що ми не дозволимо Путіну розділити нас, незалежно від того, які інші засоби і методи він буде використовувати", – зазначила вона.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що розмова офіцерів Бундесверу була перехоплена після того, як один з учасників увійшов в систему через незахищену лінію з готельного номера в Сінгапурі.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони Німеччини прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

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