Германия и Британия пообещали не позволить Путину разделить союзников Украины

Германия и Великобритания пообещали не позволить президенту РФ Владимиру Путину разделить союзников на фоне скандала со слитым разговором офицеров Бундесвера о поставках ракет Taurus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Я не хочу играть на руку российскому нарративу о разногласиях между союзниками", – заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Он сказал, что существует "невероятное единство между союзниками", в частности, и в НАТО.

В свою очередь Бербок подчеркнула, что союзники Украины не позволят российскому президенту запугать их и посеять раздор.

"Если у нас есть разные взгляды, мы будем обсуждать это за закрытыми дверями. Потому что мы не позволим Путину разделить нас, независимо от того, какие другие средства и методы он будет использовать", – отметила она.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разговор офицеров ВВС был перехвачен после того, как один из участников вошел в систему через незащищенную линию из гостиничного номера в Сингапуре.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".