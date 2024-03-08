Прокуратура Німеччини розслідує підпал електролінії до заводу Tesla 

Федеральна прокуратура Німеччини взяла на себе розслідування підпалу електролінії до заводу компанії Tesla в країні.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Інцидент з підпалом на одній з опор електролінії, що зупинило живлення фабрики у Грюнгайде, розслідують як диверсію, підпал і зрив економічної діяльності, також паліям загрожують звинувачення у "членстві в терористичній групі".

Нагадаємо, у вівторок невідомі здійснили підпал на електролінії, яка живить завод Tesla. Внаслідок цього виробництво виявилось знеструмленим, постачання досі не відновлене. У компанії оцінюють збитки від простою у мільйони доларів.

Після інциденту у мережі з’явився лист від імені крайньої лівої ініціативи Vulkangruppe, де вони беруть на себе відповідальність і заявляють, що мали на меті зупинити завод Tesla. Поліція вважає, що лист справжній. Цю ініціативу підозрювали також у причетності до підпалу електролінії до місця будівництва заводу у 2021 році. Тоді активісти критикували компанію як таку, що не є ані "зеленою", ані соціально орієнтованою.

Офіс захисту конституції у Бранденбурзі вважає, що ця ж група може стояти за кількома підпалами у Берліні.

На початку березня члени групи кліматичних активістів "Останнє покоління" облили помаранчевою фарбою фасад німецької канцелярії.

