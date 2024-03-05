Поліція розслідує підпал після відключення електроенергії на єдиному в Європі заводі Tesla
Німецька поліція розслідує підозру у підпалі після відключення електроенергії на автомобільному заводі Tesla поблизу Берліна.
Про це повідомив агентству DPA речник поліції, пише "Європейська правда".
Рано-вранці у вівторок палаюча електроопора спричинила значне відключення електроенергії в регіоні поблизу заводу. Поліцейський гелікоптер був залучений після того, як почалася пожежа.
Через це виробництво на єдиному європейському заводі Tesla зупинилося, а людей з заводу евакуювали.
У повідомленні газети Bild йдеться про те, що пожежу спричинили екологічні активісти, що зайняли частину лісу, яку Tesla планує використати для розширення свого заводу.
Влада наразі не коментувала можливий зв'язок з протестами навколо заводу.
Після консультації з постачальником електроенергії Edis Tesla не очікує швидкого відновлення виробництва.
"Якщо перші висновки підтвердяться, це буде віроломна атака на нашу електричну інфраструктуру", — заявив міністр внутрішніх справ Бранденбурга Міхаель Штюбген у вівторок.
Тисячі людей були відрізані від основних послуг і піддані небезпеці.
"Про злочинців поки що нічого сказати не можна, тому я б застеріг від поспішних спекуляцій. Тепер ми повинні працювати з усією силою та концентрацією, щоб роз’яснити інцидент", – додав він.
Нагадаємо, торік у вересні у Німеччині вщент згоріли автомобілі Tesla вартістю у сотні тисяч євро.
А наприкінці липня поблизу Нідерландів загорівся корабель з 3 тисячами авто на борту.