Поліція розслідує підпал після відключення електроенергії на єдиному в Європі заводі Tesla 

Німецька поліція розслідує підозру у підпалі після відключення електроенергії на автомобільному заводі Tesla поблизу Берліна.

Про це повідомив агентству DPA речник поліції, пише "Європейська правда".

Рано-вранці у вівторок палаюча електроопора спричинила значне відключення електроенергії в регіоні поблизу заводу. Поліцейський гелікоптер був залучений після того, як почалася пожежа.

Через це виробництво на єдиному європейському заводі Tesla зупинилося, а людей з заводу евакуювали.

У повідомленні газети Bild йдеться про те, що пожежу спричинили екологічні активісти, що зайняли частину лісу, яку Tesla планує використати для розширення свого заводу.

Влада наразі не коментувала можливий зв'язок з протестами навколо заводу.

Після консультації з постачальником електроенергії Edis Tesla не очікує швидкого відновлення виробництва.

"Якщо перші висновки підтвердяться, це буде віроломна атака на нашу електричну інфраструктуру", — заявив міністр внутрішніх справ Бранденбурга Міхаель Штюбген у вівторок.

Тисячі людей були відрізані від основних послуг і піддані небезпеці.

"Про злочинців поки що нічого сказати не можна, тому я б застеріг від поспішних спекуляцій. Тепер ми повинні працювати з усією силою та концентрацією, щоб роз’яснити інцидент", – додав він.

Нагадаємо, торік у вересні у Німеччині вщент згоріли автомобілі Tesla вартістю у сотні тисяч євро.

А наприкінці липня поблизу Нідерландів загорівся корабель з 3 тисячами авто на борту.