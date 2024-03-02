Кліматичні активісти облили фарбою німецьку канцелярію

Члени групи кліматичних активістів "Останнє покоління" в суботу вранці облили помаранчевою фарбою фасад німецької канцелярії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

На фото, опублікованому групою, видно напис "Допоможіть! Ваші діти", написаний великими літерами, а також численні відбитки рук. Кілька активістів сидять або лежать на землі перед стіною.

фото n-tv

Берлінська поліція розслідує інцидент і затримала 16 осіб у віці від 13 до 16 років для перевірки їхніх осіб.

Поліція розпочала розслідування за підозрою у пошкодженні майна.

Активісти закликають німецький уряд виконати свої зобов'язання перед молодим поколінням у зв'язку зі зміною клімату.

"Останнє покоління" неодноразово потрапляла в заголовки газет завдяки драматичним акціям протесту, які привертали увагу до проблеми зміни клімату, а деяких активістів заарештовували за перешкоджання руху транспорту та інші заходи.

З початку 2022 року група виступає за активізацію кліматичних дій шляхом блокування вулиць та інших заходів.

Проти членів групи ведеться кілька розслідувань і судових процесів, багато з яких вже були засуджені.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Берліні кліматичні активісти заблокували головну дорогу, яка проходить між пам’ятником Колона Перемоги і Бранденбурзькими воротами поруч із будівлею німецького парламенту.

Перед тим вони двічі обливали фарбою Бранденбурзькі ворота, а також будівлю офісу канцлера.