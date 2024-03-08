У ЄС підтвердили, що наступного тижня підготують проєкт переговорної рамки для України

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що наступного тижня виконавчий орган ЄС підготує проєкти переговорних рамок, які рекомендуватиме схвалити державам-членам після виконання Україною всіх вимог.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Києві 8 березня.

"Уже на наступний тиждень ми готуємо проєкти переговорних рамок, які ми після цього передамо країнам-членам ЄС, аби вони схвалили їх, щойно Україна виконає реформи, які ще повинна виконати", – сказав Домбровскіс.

Він додав, що Київ уже продемонстрував значний прогрес на цьому шляху, тому прогнозує, що "жодних суттєвих затримок" бути не повинно.

Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС, у січні.

Очікується, що переговорну рамку затвердять на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС. Скликання міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ.

Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них – схвалення закону про лобіювання.