В ЕС подтвердили, что на следующей неделе подготовят проект переговорной рамки для Украины

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что на следующей неделе исполнительный орган ЕС подготовит проекты переговорных рамок, которые будет рекомендовать одобрить государствам-членам после выполнения Украиной всех требований.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Киеве 8 марта.

"Уже на следующей неделе мы готовим проекты переговорных рамок, которые мы после этого передадим странам-членам ЕС, чтобы они одобрили их, как только Украина выполнит реформы, которые еще должна выполнить", – сказал Домбровскис.

Он добавил, что Киев уже продемонстрировал значительный прогресс на этом пути, поэтому прогнозирует, что "никаких существенных задержек" быть не должно.

Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС, – в январе.

Ожидается, что переговорную рамку утвердят на межправительственной конференции, созванной после саммита лидеров ЕС. Созыв межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.

Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них – принятие закона о лоббировании.