У США засудили безвідповідальну ядерну риторику Путіна, але загрози поки не бачать

Речник Державного департаменту США Метью Міллер засудив заяви російського президента РФ Владіміра Путіна про "ризик ядерної війни", зазначивши, що наразі Штати не бачать загрози застосування Москвою ядерної зброї.

Про це Міллер заявив на брифінгу 29 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Представник Держдепу зауважив, що у США вже не вперше спостерігають за "безвідповідальною риторикою Владіміра Путіна".

"Не так повинен висловлюватись лідер держави, що має ядерну зброю. Ми раніше і приватно, і безпосередньо говорили з Росією про наслідки використання ядерної зброї", – додав він.

Водночас, за словами Міллера, США не бачать "жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", але продовжуватимуть уважно стежити за цим.

Як відомо, 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.

У ЄС у відозві Путіна не побачили нічого неочікуваного.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс, коментуючи звернення Путіна, закликав союзників активніше допомагати Україні зброєю та посилювати власну обороноздатність.