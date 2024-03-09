CNN: США "тщательно" готовились к возможному ядерному удару РФ по Украине

В конце 2022 года США начали "тщательно готовиться" к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.

Об этом говорится в материале CNN, который ссылается на американских чиновников, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников телеканала, администрация Джо Байдена была очень обеспокоена тем, что Россия может применить тактическое или боевое ядерное оружие.

"Это то, что нам преподнес конфликт, и поэтому мы считали, и я считаю, что это наше право – тщательно подготовиться и сделать все возможное, чтобы этого не произошло", – сказал высокопоставленный чиновник из администрации Байдена.

Второй чиновник отметил, что опасения администрации "были не просто гипотетическими – они также основывались на определенной информации, которую мы получили".

В США считали, что Кремль может пойти на применение ядерного оружия на фоне военных поражений в период с лета до осени 2022 года, когда Вооруженные силы Украины вернули контроль над большей частью Харьковской области, а также над городом Херсон.

В администрации Байдена считали, что президент РФ Владимир Путин мог расценить это как "экзистенциальную угрозу российскому государству". При таком сценарии Путин мог применить ядерное оружие как фактор сдерживания от дальнейшей потери захваченных территорий, а также от любого потенциального нападения на саму Россию.

В этот период представители власти РФ начали распространять заявления о том, что Украина разрабатывает "грязную бомбу", что, как опасались американские чиновники, могло быть прикрытием для российской ядерной атаки.

В то же время западные разведывательные службы получили информацию о том, что между российскими официальными лицами происходят коммуникации, в которых открыто обсуждается возможность ядерного удара.

По словам собеседника телеканала, были "признаки того, что мы получали информацию из других источников, что это было по крайней мере то, что обсуждалось на низших уровнях российской системы".

При этом в материале отмечается, что США ни разу не обнаружили разведывательных данных, которые бы указывали на то, что Россия осуществляет шаги по мобилизации своих ядерных сил для осуществления такой атаки.

Однако чиновники США не были уверены, что знают, перемещает ли Россия тактическое ядерное оружие на место. В отличие от стратегического ядерного оружия тактическое достаточно мало, чтобы его можно было незаметно перемещать и использовать из обычных систем, которые уже развернуты на поле боя в Украине.

После этого американские официальные лица провели ряд коммуникаций на самом высоком уровне: госсекретарь Энтони Блинкен "очень прямо" выразил обеспокоенность Лаврову, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли позвонил своему российскому коллеге генералу Валерию Герасимову.

Кроме того, Джо Байден отправил директора ЦРУ Уильяма Бернса поговорить с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Турции.

США также тесно сотрудничали со своими союзниками как над разработкой планов на случай российской ядерной атаки, так и над передачей предупреждений российской стороне о последствиях такого удара.

Кроме того, США пытались заручиться поддержкой других стран, в частности Китая и Индии, чтобы удержать Россию от такой атаки.

Чиновники США рассказали, что китайский лидер Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди помогли предотвратить ядерный кризис.

"Беспокойство ключевых стран Глобального Юга стало для России убедительным фактором и показало ей, какой может быть цена всего этого", – сказал собеседник телеканала.

В материале говорится, что с тех пор угроза применения ядерного оружия несколько снизилась.

"С тех пор мы меньше обеспокоены неизбежной перспективой, но это не является чем-то, что всегда далеко от нас. Мы продолжаем совершенствовать планы, и ... не исключено, что мы можем столкнуться с по крайней мере ростом риска этого снова в ближайшие месяцы", – добавил чиновник США.

Напомним, 29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.

Госдеп осудил заявления Путина о "риске ядерной войны", отметив, что в настоящее время Штаты не видят угрозы применения Москвой ядерного оружия.