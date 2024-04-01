У Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу

Новий закон Німеччини, що легалізує рекреаційне використання канабісу, набув чинності 1 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Опівночі сотні берлінців влаштували "куріння" біля Бранденбурзьких воріт, щоб публічно спожити марихуану та відсвяткувати декриміналізацію.

Німеччина стала третьою країною в Європейському Союзі, яка легалізувала рекреаційне використання канабісу, після Мальти у 2021 році та Люксембургу у 2023 році.

Медичні асоціації, поліцейські організації та судді мають побоювання щодо закону, стверджуючи, що марихуана може мати негативний вплив на мозок, який до 25 років все ще розвивається, або що правила недостатньо чіткі.

Закон був частиною угоди, укладеної трипартійним коаліційним урядом країни. Він дозволяє зберігання канабісу (до 25 грамів) і домашнє вирощування для дорослих (до трьох рослин).

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах написав у понеділок вранці в соціальній мережі Twitter (X), що споживання канабісу "тепер може вийти із зони табу". Він стверджував, що легалізація допоможе закрити чорний ринок.

З 1 липня спеціальні асоціації канабісу зможуть вирощувати та купувати його в обмеженій кількості. Такі клуби можуть налічувати до 500 членів. Члени клубу повинні будуть проживати в Німеччині щонайменше шість місяців.

Споживання марихуани залишається забороненим у радіусі 100 метрів навколо шкіл, дитячих закладів та ігрових майданчиків.

Уряд Німеччини заявляє, що новий закон сприятиме відповідальному вживанню канабісу, оскільки передбачає його обмежену легальну доступність з численними правилами та нормами.

У німецькому суспільстві немає єдиної думки щодо такого кроку: останнє опитування YouGov показало, що близько 47% респондентів частково або повністю підтримують його, тоді як 42% – частково або повністю відкидають.

Тим часом очільниця Амстердама Фемке Халсема раніше запропонувала декриміналізувати продаж і вживання кокаїну та інших наркотиків у Нідерландах, позаяк боротьба з наркотиками є "збоченою і контрпродуктивною".