В Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса

Новый закон Германии, легализующий рекреационное использование каннабиса, вступил в силу 1 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В полночь сотни берлинцев устроили курение у Бранденбургских ворот, чтобы публично употребить марихуану и отпраздновать декриминализацию.

Германия стала третьей страной в Европейском Союзе, которая легализовала рекреационное использование каннабиса, после Мальты в 2021 году и Люксембурга в 2023 году.

Медицинские ассоциации, полицейские организации и судьи имеют опасения по поводу закона, утверждая, что марихуана может оказать негативное влияние на мозг, который до 25 лет все еще развивается, или что правила недостаточно четкие.

Закон был частью соглашения, заключенного трехпартийным коалиционным правительством страны. Он разрешает хранение каннабиса (до 25 граммов) и домашнее выращивание для взрослых (до трех растений).

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах написал в понедельник утром в социальной сети Twitter (X), что потребление каннабиса "теперь может выйти из зоны табу". Он утверждал, что легализация поможет закрыть черный рынок.

С 1 июля специальные ассоциации каннабиса смогут выращивать и покупать его в ограниченном количестве. Такие клубы могут насчитывать до 500 членов. Члены клуба должны будут проживать в Германии не менее шести месяцев.

Потребление марихуаны остается запрещенным в радиусе 100 метров вокруг школ, детских учреждений и игровых площадок.

Правительство Германии заявляет, что новый закон будет способствовать ответственному употреблению каннабиса, поскольку предусматривает его ограниченную легальную доступность с многочисленными правилами и нормами.

В немецком обществе нет единого мнения относительно такого шага: последний опрос YouGov показал, что около 47% респондентов частично или полностью поддерживают его, тогда как 42% – частично или полностью отвергают.

Между тем глава Амстердама Фемке Халсема ранее предложила декриминализировать продажу и употребление кокаина и других наркотиков в Нидерландах, поскольку борьба с наркотиками является "извращенной и контрпродуктивной".