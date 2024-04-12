Борис Джонсон критикує нерішучість Заходу у підтримці України: Настав час прокинутись

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав західні країни відмовитись від обмежень на постачання Україні зброї, необхідної їй для перемоги над Росією в повномасштабній війні.

Як повідомляє "Європейська правда", цьому Джонсон присвятив свою щотижневу колонку в таблоїді Daily Mail.

Джонсон риторично питає, "чому ми зволікаємо" і "що, чорт забирай, на нас найшло", критикуючи Захід за затримки з військовою допомогою Києву.

Колишній британський прем’єр застеріг, що гіпотетична поразка України у війні проти Росії стане "поворотним моментом в історії", коли Захід "остаточно втратить свою післявоєнну гегемонію", а агресори зможуть не зважати на кордони.

"Це буде жахливий момент для народу Тайваню і найчіткіший сигнал для Китаю, що Захід втратив силу волі для захисту демократії", – підкреслив він.

Джонсон у колонці пише, що через брак снарядів українські військові змушені перечікувати російські бомбардування, а через брак протиповітряної оборони Харків може перетворитися на "ще один Маріуполь".

Він закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити пакет військової допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів, а Німеччину – поставити Києву ракети Taurus.

"Настав час для Заходу, зокрема і для Британії, прокинутись; відновити дух Рейгана і Тетчер та інвестувати в захист наших свобод. Найпростіший і найефективніший спосіб захистити свободу – це інвестувати зараз в оборону України", – підсумовує експрем’єр Британії.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну та виступає за надання їй усієї необхідної допомоги.

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