Джонсон розкритикував НАТО за нерішучість щодо України: Саме через це Путін розв’язав війну

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував рішення Вільнюського саміту НАТО стосовно України, заявивши, що Альянс мав би діяти рішучіше в питанні членства Києва.

Про це Джонсон написав у щотижневій колонці для таблоїда Daily Mail, повідомляє "Європейська правда".

Експрем’єр Британії підкреслив, що Україна платить високу ціну за розв’язану Росією повномасштабну війну, яка триває вже понад 500 днів.

"Цього тижня лідери країн НАТО мали продемонструвати свою колективну повагу і вдячність за героїчний опір України в боротьбі, в якій жоден солдат НАТО не був поранений і не загинув, тому що ми в країнах НАТО знаємо – і постійно говоримо – що українці борються за всіх нас", – підкреслив він.

Натомість, констатує Джонсон, "висновки Вільнюського саміту не є більш твердими або переконливими, ніж Бухарестські висновки НАТО 2008 року", через що "не дивно, що президенту Зеленському спочатку було важко приховати своє розчарування".

"Коли "погодяться союзники"? Коли умови "будуть виконані"? Згідно з Бухарестськими висновками, союзники домовилися про все це 15 років тому! Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша невизначеність, наші коливання, наші намагання погнатись за двома зайцями й підштовхнули його до вторгнення", – підкреслює він.

Саме тому, наголошує експрем’єр Британії, Альянс має якнайшвидше запропонувати чіткий графік вступу України в НАТО – і, додає, Британія здійснює наполегливу непублічну роботу для досягнення цієї мети.

Напередодні Борис Джонсон наголосив, що важливо, аби Захід надавав Україні стабільну підтримку, та застеріг від "втоми від України".