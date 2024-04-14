Британія підтвердила, що допомагала Ізраїлю збивати безпілотники під час атаки Ірану

Літаки Королівських ВПС Великої Британії збили "кілька" ударних безпілотників під час масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак у Twitter (X).

Сунак назвав атаку Ірану на Ізраїль "небезпечною і непотрібною ескалацією", яку, за його словами, він засуджує "найрішучішим чином".

"Я можу підтвердити, що наші літаки збили кілька іранських ударних дронів", – зазначив британський прем’єр.

За його словами, якби атака Ірану була успішною, "наслідки для регіональної стабільності було б важко переоцінити".

Своєю чергою британський міністр оборони Грант Шаппс подякував збройним силам країни "за таку швидку і ефективну реакцію на таку серйозну загрозу".

За його словами, усі британські літаки успішно повернулись на базу.

Раніше про те, що до відбиття іранської атаки долучались Британія і Франція заявляла ізраїльська сторона.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.