Британия подтвердила, что помогала Израилю сбивать беспилотники во время атаки Ирана
Самолеты Королевских ВВС Великобритании сбили "несколько" ударных беспилотников во время массированной ракетной атаки Ирана на Израиль.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак в Twitter (X).
Сунак назвал атаку Ирана на Израиль "опасной и ненужной эскалацией", которую, по его словам, он осуждает "самым решительным образом".
"Я могу подтвердить, что наши самолеты сбили несколько иранских ударных дронов", – отметил британский премьер.
По его словам, если бы атака Ирана была успешной, "последствия для региональной стабильности было бы трудно переоценить".
В свою очередь британский министр обороны Грант Шаппс поблагодарил вооруженные силы страны "за такую быструю и эффективную реакцию на такую серьезную угрозу".
По его словам, все британские самолеты успешно вернулись на базу.
Ранее о том, что к отражению иранской атаки приобщались Великобритания и Франция заявляла израильская сторона.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет.
В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.