Сербія образилася на Хорватію, яка не пустила сербського міністра до меморіалу на місці концтабору

Сербія збирається надіслати Хорватії ноту протесту після того, як її міністра не пустили до меморіалу на місці концтабору в Ясеноваці.

Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

Перший віцепрем’єр і міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Хорватії спрямують ноту протесту після недопуску сербського міністра у справах діаспори Джордже Мілічевича до меморіалу на місці концтабору у Ясеноваці у роки Другої світової війни, де загинуло багато сербів.

Мілічевич вихідними відвідав сербську громаду в околицях хорватського міста Новська, а звідти поїхав до меморіального комплексу у Ясеноваці.

За версією, озвученою відомством, перед в’їздом до меморіалу мікроавтобус зупинила поліція та наказала розвертатись і без зупинок прямувати на виїзд з Хорватії.

На запитання міністра, "чому йому як громадянину і як сербу не дозволяють відвідати Ясеновац і запалити свічку за жертвами усташів", поліцейський відповів, що вони отримали розпорядження згори не впускати Мілічевича на територію меморіалу.

"Тоді міністр Мілічевич вийшов з фургона і попросив просто сфотографувати меморіальний комплекс, після чого його оточили кілька поліцейських і повторили прохання, щоб він у їхньому супроводі негайно вирушив до кордону з Сербією", – додають у сербському міністерстві.

Дачич назвав випадок ганебним і скандальним. "Це їхнє ставлення до геноциду сербського народу в Ясеноваці та всій фашистській NDH", – наводять його слова на порталі МЗС Сербії.

"Міністерство закордонних справ Сербії надішле Хорватії найрішучий протест через цю ганебну подію, усвідомлюючи, що це не вплине на політику Хорватії, тому що це не інцидент, це офіційна політика Хорватії, політика заперечення злочинів і геноциду проти сербського народу", – додав Івіац Дачич.

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