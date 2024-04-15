Сербия обиделась на Хорватию, которая не пустила сербского министра к мемориалу на месте концлагеря

Сербия собирается направить Хорватии ноту протеста после того, как ее министра не пустили к мемориалу на месте концлагеря в Ясеноваце.

Об этом сообщает "Балканський оглядач", пишет "Европейская правда".

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Хорватии направят ноту протеста после недопуска сербского министра по делам диаспоры Джордже Миличевича к мемориалу на месте концлагеря в Ясеноваце в годы Второй мировой войны, где погибло много сербов.

Миличевич на выходных посетил сербскую общину в окрестностях хорватского города Новска, а оттуда поехал к мемориальному комплексу в Ясеноваце.

По версии, озвученной ведомством, перед въездом в мемориал микроавтобус остановила полиция и приказала разворачиваться и без остановок следовать на выезд из Хорватии.

На вопрос министра, "почему ему как гражданину и как сербу не позволяют посетить Ясеновац и зажечь свечу по жертвам усташей", полицейский ответил, что они получили распоряжение сверху не впускать Миличевича на территорию мемориала.

"Тогда министр Миличевич вышел из фургона и попросил просто сфотографировать мемориальный комплекс, после чего его окружили несколько полицейских и повторили просьбу, чтобы он в их сопровождении немедленно отправился к границе с Сербией", – добавляют в сербском министерстве.

Дачич назвал случай позорным и скандальным. "Это их отношение к геноциду сербского народа в Ясеноваце и всей фашистской NDH", – приводят его слова на портале МИД Сербии.

"Министерство иностранных дел Сербии направит Хорватии решительный протест из-за этого позорного события, осознавая, что это не повлияет на политику Хорватии, потому что это не инцидент, это официальная политика Хорватии, политика отрицания преступлений и геноцида против сербского народа", – добавил Ивиац Дачич.

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