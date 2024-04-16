Розвідка Британії прокоментувала "бавовну" у Татарстані на початку квітня

Британська розвідка вважає, що український удар по підприємству з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані підтверджує спроможність України завдавати таких ударів, як і те, що у Росії стурбовані цим.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 16 квітня, пише "Європейська правда".

Розвідка поділилася думками про епізод 2 квітня, коли під удар потрапило підприємство у Татарстані, приблизно за 800 миль (понад 1000 км) від кордону з Україною.

"Це підприємство діяло з липня 2023 року і відоме тим, що там виготовляють дрони на зразок іранських "Шахедів", які Росія використовує для атак проти України. Регіональний керівник Татарстану після того заявив, що "ніхто, крім нас, нас не захистить", – нагадують в огляді.

Розвідка зазначає, що цей випадок підтверджує спроможність України завдавати ударів у глибокому тилу РФ, обходити систему ППО та знаходити об’єкти, які пов’язані з російською воєнною машиною.

"Коментарі очільника Татарстану скоріш за все свідчать про побоювання таких атак. Ймовірно, Міністерство оборони РФ намагається прикривати подібні об’єкти і балансує ризики для об’єктів, де працюють цивільні, задля першочергової уваги до лінії фронту, де тактика застосування Україною безпілотних систем і частота таких атак продовжує створювати проблеми для російських сил", – зазначають в огляді.

В огляді за 15 квітня розвідка Великої Британії повідомила, що РФ намагається вербувати до своєї армії іноземців, щоб уникнути мобілізації всередині країни.

Також в оглядах звернули увагу на нові закони у Росії, вочевидь спрямовані на зменшення невдоволення у родинах своїх військових.