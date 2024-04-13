Розвідка Британії проаналізувала ухвалені РФ закони щодо російських військових та їхніх сімей

Розвідка Великої Британії розповіла про причини та наслідки для РФ двох ухвалених Москвою законів на підтримку російських військових, які воюють в Україні, та їхніх сімей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 13 квітня.

У відомстві вказали, що перший закон звільнив військових РФ, які воюють в Україні, від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитних канікул. Водночас другий – забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військових протягом одного року з дня смерті чоловіка.

В огляді йдеться, що Кремль, ймовірно, ухвалив ці закони в надії заспокоїти своїх військових, фінансово заохотити до армії більше солдатів в обмін на державні пільги, а також обмежити критику з боку дружин загиблих окупантів.

"Хоча будь-які платіжні канікули можуть коштувати російському федеральному уряду небагато в короткостроковій перспективі, вони, ймовірно, матимуть довгострокові наслідки для економічної ситуації в РФ та її перспектив", – зазначає розвідка.

Раніше британська розвідка розповіла, що РФ прагне набрати близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом у 2024 році, що необхідно для підтримки її сил в Україні, які зазнали величезних втрат.

Перед цим розвідка Британії зауважила, що середньодобові втрати російських військ на полі бою в Україні скоротилися протягом березня.

Водночас оцінка Північноатлантичного альянсу полягає в тому, що російський правитель Владімір Путін наразі намагатиметься відтягувати оголошення чергової хвилі мобілізації.

Також відомство висловило думку, що збільшення числа нападів на військкомати і подібні установи в Росії може свідчити про недовіру до обіцянки лідера РФ Владіміра Путіна не проводити нову хвилю мобілізації.