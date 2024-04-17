За які злочини Трампу загрожує вʼязниця

15 квітня колишній президент США Дональд Трамп прийшов на перше засідання кримінального суду округу Мангеттен. Його звинувачують у фальсифікації ділової документації для спроби вплинути на вибори президента 2016 року.

Загалом у "послужному списку" Трампа – чотири кримінальні справи різної складності та з цілковито різними юридичними перспективами.

Про їхню суть, обвинувачення та перспективи розгляду, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Дональд Трамп та його справи: які кримінальні звинувачення висунуті проти експрезидента США. Далі – короткий її виклад.

Перші дві справи – на рівні штатів.

Справу про "плата за мовчання", або "Порногроші" розглядають в суді району Мангеттен (місто Нью-Йорк).

У цій справі Дональда Трампа звинувачують у підробці фінансових документів з метою впливу на вибори 2016 року. Тоді колишній адвокат експрезидента США Майкл Коен перерахував гроші порноакторці і моделі PlayBoy, щоб ті перестати розповідати про свої сексуальні зв’язки з Трампом, а працівнику Trump Tower – щоб той не розповідав про нібито позашлюбну дитину свого шефа.

Максимальне покарання, яке загрожує Дональду Трампу в цій справі, – чотири роки позбавлення волі.

Справу про "Злочинну організацію" і втручання у вибори розглядає вищий суд округу Фултон штату Джорджія (місто Атланта).

Дональда Трампа і ще 18 людей звинуватили у, спрощено кажучи, створенні "злочинної організації", метою якої був вплив на результати виборів 2020 року. Ця "організація" діяла в низці американських штатів, де Трамп у різний спосіб хотів оскаржити перемогу Джо Байдена.

Після оголошення обвинувачень четверо фігурантів пішли на угоду з прокуратурою.

За найбільш серйозним звинуваченням Трампу загрожує від п’яти до 20 років позбавлення волі. Остаточний вирок визначає суддя.

Доказова база в обвинувачення достатньо надійна.

Ще дві справи проти колишнього президента США – на федеральному рівні.

Справу про секретні документи розглядає окружний суд за південним округом штату Флорида (Маямі).

Після завершення роботи в Білому домі Дональд Трамп вивіз звідти до маєтку в Мар-а-Лаго, що у Флориді, низку документів. З’ясувалося, що багато з них містили секретну інформацію, яку експрезидент не мав права привласнювати собі.

Вказати хоча б приблизно, яке покарання на нього може чекати, неможливо через складну систему підрахунку у федеральних справах.

З юридичного погляду справа має невтішний вигляд для експрезидента, але її розглядає суддя, призначена за президентської каденції Трампа та раніше ухвалювала вигідні для нього судові рішення.

Справу про події 6 січня та втручання у вибори розглядає окружний суд округу Колумбія (Вашингтон).

Справа стосується ролі Дональда Трампа в подіях 6 січня 2021 року, коли тисячі його прихильників штурмували будівлю Капітолія у Вашингтоні під час затвердження результатів президентських виборів.

Звинувачення по цій справі – найбільш серйозні з-поміж усіх чотирьох.

Найбільш серйозні звинувачення загрожують Трампу ув’язненням на термін до 20 років, але про конкретний строк у разі обвинувального вироку вирішує суд.

З юридичного погляду ця федеральна справа також видається програшною для експрезидента. Та на руку Трампу грає безпрецедентний її характер.

Загалом, слід зауважити, що навіть перебування у в’язниці не завадить Трампу стати президентом – Конституція США цього не забороняє.

Докладніше про кримінальні справи Трампа – в матеріалі Олега Павлюка Дональд Трамп та його справи: які кримінальні звинувачення висунуті проти експрезидента США.