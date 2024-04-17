За какие преступления Трампу грозит тюрьма

15 апреля бывший президент США Дональд Трамп пришел на первое заседание уголовного суда округа Манхэттен. Его обвиняют в фальсификации деловой документации для попытки повлиять на выборы президента 2016 года.

Всего в "послужном списке" Трампа – четыре уголовных дела различной сложности и с совершенно разными юридическими перспективами.

Об их сути, обвинениях и перспективах рассмотрения, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Дональд Трамп и его дела: какие уголовные обвинения выдвинуты против экс-президента США. Далее – краткое ее изложение.

Первые два дела – на уровне штатов.

Дело о "плате за молчание", или "Порноденьги" рассматривают в суде района Манхэттен (город Нью-Йорк).

В этом деле Дональда Трампа обвиняют в подделке финансовых документов с целью влияния на выборы 2016 года. Тогда бывший адвокат экс-президента США Майкл Коэн перечислил деньги порноактрисе и модели PlayBoy, чтобы те перестали рассказывать о своих сексуальных связях с Трампом, а работнику Trump Tower – чтобы тот не рассказывал о якобы внебрачном ребенке своего шефа.

Максимальное наказание, которое грозит Дональду Трампу в этом деле, – четыре года лишения свободы.

Дело о "Преступной организации" и вмешательстве в выборы рассматривает высший суд округа Фултон штата Джорджия (город Атланта).

Дональда Трампа и еще 18 человек обвинили в, упрощенно говоря, создании "преступной организации", целью которой было влияние на результаты выборов 2020 года. Эта "организация" действовала в ряде американских штатов, где Трамп разными способами хотел оспорить победу Джо Байдена.

После объявления обвинений четверо фигурантов пошли на сделку с прокуратурой.

По наиболее серьезному обвинению Трампу грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Окончательный приговор определяет судья.

Доказательная база у обвинения достаточно надежная.

Еще два дела против бывшего президента США – на федеральном уровне.

Дело о секретных документах рассматривает окружной суд по южному округу штата Флорида (Майами).

После завершения работы в Белом доме Дональд Трамп вывез оттуда в поместье в Мар-а-Лаго, что во Флориде, ряд документов. Выяснилось, что многие из них содержали секретную информацию, которую экс-президент не имел права присваивать себе.

Указать хотя бы приблизительно, какое наказание его может ждать, невозможно из-за сложной системы подсчета в федеральных делах.

С юридической точки зрения дело выглядит неутешительно для экс-президента, но его рассматривает судья, назначенная при президентской каденции Трампа и ранее принимавшая выгодные для него судебные решения.

Дело о событиях 6 января и вмешательстве в выборы рассматривает окружной суд округа Колумбия (Вашингтон).

Дело касается роли Дональда Трампа в событиях 6 января 2021 года, когда тысячи его сторонников штурмовали здание Капитолия в Вашингтоне во время утверждения результатов президентских выборов.

Обвинения по этому делу – наиболее серьезные из всех четырех.

Наиболее серьезные обвинения грозят Трампу заключением на срок до 20 лет, но о конкретном сроке в случае обвинительного приговора решает суд.

С юридической точки зрения это федеральное дело также выглядит проигрышным для экс-президента. Но на руку Трампу играет беспрецедентный его характер.

В общем, следует отметить, что даже пребывание в тюрьме не помешает Трампу стать президентом – Конституция США этого не запрещает.

Подробнее об уголовных делах Трампа – в материале Олега Павлюка Дональд Трамп и его дела: какие уголовные обвинения выдвинуты против экс-президента США.