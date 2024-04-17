У Римі сталися сутички біля університету на тлі вимог студентів припинити співпрацю з Ізраїлем

Біля римського університету La Sapienza сталися сутички із затриманням двох студентів на тлі їхнього протесту з вимогою до адміністрації зупинити наукову співпрацю із закладами в Ізраїлі.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Арешти сталися після того, як протестуючі студенти спробували силою зайти до адміністрації, а також біля відділку поліції поблизу університетського містечка. Двох затриманих звинувачують у пошкодженні поліцейського авто та застосуванні сили до поліцейського. Серед правоохоронців є постраждалі.

Студенти заявляють, що серед них також є люди з легкими травмами.

Ранок вівторка почався в університеті з того, що близько 200 студентів і викладачі зібралися на брифінг біля кабінету ректора, очікуючи оголошення результатів наради щодо студентської вимоги призупинити співпрацю з ізраїльськими університетами.

Згодом частина студентів ходили територією університетського містечка з прапорами й гаслами "бойкотувати Ізраїль і залишати війну поза університетом". Протестувальники звинуватили ректорку Антонеллу Полімені у небажанні вести справжній діалог.

ANSA

Адміністрація врешті висловила незгоду з тим, що бойкот наукової співпраці з Ізраїлем і відмова від свободи викладання та досліджень може посприяти миру та повазі до людської гідності. Одночасно у заяві підкреслили, що шоковані гуманітарною кризою на палестинських територіях, та висловили готовність співпрацювати і допомагати студентам із сектору Гази.

ANSA

Профільна міністерка в уряді Італії Анна Марія Берніні назвала "ганебними" події в університетському містечку, наголосивши, що висловлення поглядів не має переростати у насильство, і "наукові дослідження не можна бойкотувати".

Ситуацію прокоментувала і прем’єрка Джорджія Мелоні, наголосивши, що заворушення під ректоратом і відділком поліції – "не демонстрація, а злочин".

Вранці у середу студенти збираються на новий протест у зв’язку з затриманнями двох їхніх протестувальників.

Нагадаємо, у Берліні минулої п'ятниці поліція зобов’язала організаторів достроково припинити Палестинський конгрес, який мав тривати три дні, після онлайн-включення на ньому палестинського письменника, на якого накладено "публічну заборону на діяльність" через радикальні висловлювання на адресу Ізраїлю та євреїв.