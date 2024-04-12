У Берліні розігнали пропалестинську акцію, яка тривала менш як дві години

Поліція Берліна вдень 12 квітня розігнала акцію Палестинського конгресу, який мав намір виступити проти військової операції Ізраїлю в секторі Гази, приблизно через дві години після її початку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомив Welt.

Берлінські правоохоронці заявили, що акцію Палестинського конгресу – на яку зібрались близько 250 людей – довелось перервати після онлайн-включення людини, на яку накладено "публічну заборону на діяльність".

За словами учасників, йшлось про палестинського письменника Салмана Абу Сітту. Коли він почав виступати, поліція перервала трансляцію і тимчасово вимкнула електрику, після чого оголосила про припинення акції.

Як повідомлялось, Палестинський конгрес мав тривати до неділі, 14 квітня, й складатись із конференцій та тематичних дискусій. Організатори в анонсі акції звинуватили Ізраїль, серед іншого, в "апартеїді", "колоніалізмі" та "геноциді" в секторі Гази, а Німеччину назвав "частково винною" в постачанні зброї Ізраїлю.

Конгрес викликав критику з боку різних німецьких партій ще до його початку. Мер Берліна Кай Вегнер заявив, що проведення такого заходу в Берліні є неприпустимим, а місто виступає проти "антисемітизму, ненависті і підбурювання проти євреїв".

Невдовзі після ескалації на Близькому Сході через напад ХАМАС на Ізраїль та операцію, яку Ізраїль розпочав у відповідь, Єврокомісія заявила про "сплеск антисемітизму" у європейських країнах та закликала до солідарності з єврейськими громадами.