Возле римского университета La Sapienza произошли столкновения с задержанием двух студентов на фоне их протеста с требованием к администрации остановить научное сотрудничество с учреждениями в Израиле.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Аресты произошли после того, как протестующие студенты попытались силой зайти в администрацию, а также возле отделения полиции вблизи университетского городка. Двух задержанных обвиняют в повреждении полицейского авто и применении силы к полицейскому. Среди правоохранителей есть пострадавшие.

Студенты заявляют, что среди них также есть люди с легкими травмами.

Утро вторника началось в университете с того, что около 200 студентов и преподаватели собрались на брифинг возле кабинета ректора, ожидая объявления результатов совещания по студенческому требованию приостановить сотрудничество с израильскими университетами.

Впоследствии часть студентов ходили по территории университетского городка с флагами и лозунгами "бойкотировать Израиль и оставлять войну вне университета". Протестующие обвинили ректора Антонеллу Полимени в нежелании вести настоящий диалог.

ANSA

Администрация наконец выразила несогласие с тем, что бойкот научного сотрудничества с Израилем и отказ от свободы преподавания и исследований может способствовать миру и уважению к человеческому достоинству. Одновременно в заявлении подчеркнули, что шокированы гуманитарным кризисом на палестинских территориях, и выразили готовность сотрудничать и помогать студентам из сектора Газы.

ANSA

Профильный министр в правительстве Италии Анна Мария Бернини назвала "позорными" события в университетском городке, подчеркнув, что выражение взглядов не должно перерастать в насилие, и "научные исследования нельзя бойкотировать".

Ситуацию прокомментировала и премьер Джорджия Мелони, подчеркнув, что беспорядки под ректоратом и отделением полиции – "не демонстрация, а преступление".

Утром в среду студенты собираются на новый протест в связи с задержаниями двух их протестующих.

Напомним, в Берлине в прошлую пятницу полиция обязала организаторов досрочно прекратить Палестинский конгресс, который должен был длиться три дня, после онлайн-включения на нем палестинского писателя, на которого наложен "публичный запрет на деятельность" из-за радикальных высказываний в адрес Израиля и евреев.

Напомним, в Берлине в прошлую пятницу полиция обязала организаторов досрочно прекратить Палестинский конгресс, который должен был длиться три дня, после онлайн-включения на нем палестинского писателя, на которого наложен "публичный запрет на деятельность" из-за радикальных высказываний в адрес Израиля и евреев.