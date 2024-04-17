Вибори в Хорватії: екзитпол прогнозує втрату більшості урядової коаліції

Хорватський демократичний союз (HDZ) на чолі з чинним прем’єр-міністром країни Андреєм Пленковичем зменшить представництво в парламенті (Саборі) за підсумками достроковиз виборів 17 квітня.

Про це свідчить екзитпол компанії Ipsos на замовлення телеканалу HRT, повідомляє "Європейська правда".

За даними екзитполу, урядовий HDZ разом із партнерами по коаліції отримає 59 мандатів, що на 6 менше, ніж у парламенті нинішнього скликання. Натомість опозиційна Соціал-демократична партія Хорватії, за даними екзитполу, отримає 43 мандати, більш ніж удвічі покращивши представництво в Саборі.

Праві популісти з "Вітчизняного руху", як показав екзитпол, опинились на третьому місці з 13 мандатами, консерватори з партії "Міст незалежних списків" претендують на 11 місць, а лівий зелений рух Možemo! – 10 мандатів.

Попередні результати свідчать, що HDZ – яка перебуває у Хорватії при владі безперервно з 1991 року – буде важче домовитись про коаліцію. Натомість успіх соціал-демократів потенційно може відкрити простір для посилення проросійського впливу, подібно до Угорщини та Словаччини.

Невеликі партії правого і лівого спрямування можуть стати ключовими як для HDZ, так і для соціал-демократів у їхньому прагненні мати владу.

Дострокові вибори у Хорватії є наслідком масштабних протестів, які прокотилися країною на початку року.

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