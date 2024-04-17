Выборы в Хорватии: экзитпол прогнозирует потерю большинства правительственной коалиции

Хорватский демократический союз (HDZ) во главе с действующим премьер-министром страны Андреем Пленковичем уменьшит представительство в парламенте (Сабори) по итогам досрочных выборов 17 апреля.

Об этом свидетельствует экзитпол компании Ipsos по заказу телеканала HRT, сообщает "Европейская правда".

По данным экзитпола, правительственный HDZ вместе с партнерами по коалиции получит 59 мандатов, что на 6 меньше, чем в парламенте нынешнего созыва. Зато оппозиционная Социал-демократическая партия Хорватии, по данным экзитпола, получит 43 мандата, более чем вдвое улучшив представительство в Саборе.

Правые популисты из "Отечественного движения", как показал экзитпол, оказались на третьем месте с 13 мандатами, консерваторы из партии "Мост независимых списков" претендуют на 11 мест, а левое зеленое движение Možemo! – 10 мандатов.

Предварительные результаты свидетельствуют, что HDZ – которая находится в Хорватии у власти непрерывно с 1991 года – будет труднее договориться о коалиции. Зато успех социал-демократов потенциально может открыть пространство для усиления пророссийского влияния, подобно Венгрии и Словакии.

Небольшие партии правого и левого направления могут стать ключевыми как для HDZ, так и для социал-демократов в их стремлении иметь власть.

Досрочные выборы в Хорватии являются следствием масштабных протестов, которые прокатились по стране в начале года.

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