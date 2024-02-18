Тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг у Хорватії з вимогою якнайшвидших виборів

Тисячі людей вийшли на мітинг у столиці Хорватії Загребі в суботу, звинувачуючи керівну правоцентристську партію в корупції та вимагаючи якнайшвидшого проведення цьогорічних парламентських виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Опоненти уряду на суботньому мітингу – найбільшому за останні роки мітингу проти прем'єра Андрея Пленковича – розмахували прапорами та плакатами з написом "Досить!", а також вигукували: "Геть!" та "Вибори зараз!".

AP

AP

Мітинг у Загребі організували 11 центристських та лівих опозиційних партій, які хочуть, щоб парламентські вибори відбулися негайно.

Вони подали офіційну вимогу про розпуск парламенту Хорватії на тлі суперечки навколо призначення Пленковичем новим генеральним прокурором країни Івана Турудіча попри на повідомлення про його зв'язки з людьми, причетними до корупції.

Хорватія має провести парламентські та президентські вибори у 2024 році, але дати їх проведення ще не визначені.

Під час мітингу представник Соціал-демократичної партії Даворко Відовіч звинуватив Пленковича в обмеженні демократичних свобод у Хорватії.

"Наша земля і наш народ заслуговують на найкраще рішення. Ми не повинні дозволити їм занурити нас в автократію", – зазначив він.

Раніше кілька сотень журналістів влаштували в Загребі акцію протесту проти намірів влади ухвалити законопроєкт, який потенційно передбачає ув'язнення за розголошення подробиць кримінальних розслідувань.

Минулого року десятки журналістів і правозахисників протестували в Республіці Сербській – сербській частині Боснії і Герцеговини, де обговорювалось повернення кримінальної відповідальності за наклеп і образу.