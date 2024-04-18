В Німеччині судять ультраправого депутата за використання нацистського гасла

Провідний член ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") постав у четвер перед судом за звинуваченням у використанні забороненого нацистського воєнізованого гасла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Прокурори стверджують, що регіональний партійний лідер "АдН" у Тюрингії Бйорн Хекке закінчив передвиборчу промову в східному місті Мерзебург у травні 2021 року словами "Все для Німеччини!". Ця фраза заборонена в Німеччині, оскільки вона була гаслом нацистських штурмовиків.

Його також звинувачують у використанні цього гасла на партійному заході в грудні в місті Гера, коли, за твердженням прокурорів, він сказав: "Все для..." перед тим, як жестами заохотити аудиторію сказати останнє слово за нього, знаючи, що йому загрожує кримінальне переслідування за те, що він сам закінчив фразу.

У Німеччині використання гасел і символів, пов'язаних з антиконституційними угрупованнями, в тому числі з нацистською партією, є незаконним.

Його адвокати стверджують, що політик не знав, що слова заборонені, а сам Хекке, вчитель історії, минулого тижня під час телевізійних дебатів заявив, що не знає про походження фрази і вважає, що ця справа стосується свободи слова.

У разі визнання винним ультраправому політику може загрожувати штраф або тюремне ув'язнення терміном до трьох років, а також йому може бути заборонено обіймати державні посади.

Близько 300 протестувальників зібралися біля суду в східному місті Галле, тримаючи плакати зі словами: "Бйорн Хекке – нацист".

У федеральній землі Тюрингія, де "АдН" лідирує в опитуваннях з показником близько 30%, партія може отримати більшість голосів на виборах 1 вересня. Але поки що жодна інша партія не готова співпрацювати з нею, тому незрозуміло, як вона зможе сформувати коаліційний уряд.

Бйорн Хекке неодноразово потрапляв у заголовки газет через свої погляди, а суд визнав, що його можна назвати фашистом. Проти нього також ведеться окремий судовий процес за підозрою в розпалюванні ненависті.

Нагадаємо, в німецькому місті Ганновер поліція провела обшук в офісі ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Як зазначає Bild, обшук почався зранку у середу, 17 квітня. Слідчі дії пов’язані з підозрою в порушенні закону про партійні пожертвування.