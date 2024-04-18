В Германии судят ультраправого депутата за использование нацистского лозунга

Ведущий член ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") предстал в четверг перед судом по обвинению в использовании запрещенного нацистского военизированного лозунга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Прокуроры утверждают, что региональный партийный лидер "АдГ" в Тюрингии Бьёрн Хёкке закончил предвыборную речь в восточном городе Мерзебург в мае 2021 года словами "Все для Германии!". Эта фраза запрещена в Германии, поскольку она была лозунгом нацистских штурмовиков.

Депутата также обвиняют в использовании этого слогана на партийном мероприятии в декабре в городе Гера, когда, по утверждению прокуроров, он сказал: "Все для..." перед тем, как жестами поощрить аудиторию сказать последнее слово за него, зная, что ему грозит уголовное преследование за то, что он сам закончил фразу.

В Германии использование лозунгов и символов, связанных с антиконституционными группировками, в том числе с нацистской партией, является незаконным.

Его адвокаты утверждают, что политик не знал, что слова запрещены, а сам Хёкке, учитель истории, на прошлой неделе во время телевизионных дебатов заявил, что не знает о происхождении фразы и считает, что это дело касается свободы слова.

В случае признания виновным ультраправому политику может грозить штраф или тюремное заключение сроком до трех лет, а также ему может быть запрещено занимать государственные должности.

Около 300 протестующих собрались возле суда в восточном городе Галле, держа плакаты со словами: "Бьёрн Хёкке – нацист".

В федеральной земле Тюрингия, где "АдГ" лидирует в опросах с показателем около 30%, партия может получить большинство голосов на выборах 1 сентября. Но пока ни одна другая партия не готова сотрудничать с ней, поэтому непонятно, как она сможет сформировать коалиционное правительство.

Бьёрн Хёкке неоднократно попадал в заголовки газет из-за своих взглядов, а суд признал, что его можно назвать фашистом. Против него также ведется отдельный судебный процесс по подозрению в разжигании ненависти.

Напомним, в немецком городе Ганновер полиция провела обыск в офисе ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ").

Как отмечает Bild, обыск начался утром в среду, 17 апреля. Следственные действия связаны с подозрением в нарушении закона о партийных пожертвованиях.