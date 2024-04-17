Поліція провела обшук в офісі ультраправої "Альтернативи для Німеччини"

В німецькому місті Ганновер поліція провела обшук в офісі ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" "АдН").

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Як зазначає видання, обшук почався зранку у середу, 17 квітня. Слідчі дії пов’язані з підозрою в порушенні закону про партійні пожертвування.

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Цього ж ранку земельний парламент зняв імунітет з двох депутатів "АдН".

Один з них – Ансгар Шледде. За даними Bild, він зберігав партійні пожертви у розмірі близько 48 000 євро, на приватному рахунку.

Як наслідок, партійні пожертви не були належним чином задекларовані.

Крім того, під час виборів у федеральних землях з'явилися звинувачення в тому, що "АдН" надає перспективні позиції в списках в обмін на грошові виплати.

Прокуратура підтвердила розслідування проти депутата земельного парламенту від "АдН" та обшуки у двох будівлях партії.

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Обшук в регіональному офісі тривав три з половиною години. Поліцейські винесли з будівлі коробки з файлами та іншими документами і склали їх у поліцейський фургон. Серед конфіскованих матеріалів, ймовірно, були і носії інформації.

Голова "АдН" у Нижній Саксонії Франк Рінк назвав безпідставними звинувачення проти Шледде, а обшуки – "черговою кампанією наклепу проти "АдН" в Нижній Саксонії".

Згідно з останніми опитуваннями, підтримка виборцями у Німеччині ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" знизилася до 18 відсотків.

Перед цим стало відомо, що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

Крім того, журналістське розслідування виявило, що депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу. Сам Бистронь вирішив оскаржити в суді ці звинувачення.