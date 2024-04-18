У Європі викрили велику шахрайську онлайн-платформу, затримали 37 підозрюваних

Британські правоохоронці у співпраці з Європолом і колегами з низки країн зірвали роботу великої онлайн-платформи, яка допомагала шахраям з усього світу виманювати дані у користувачів; затримали 37 причетних до її діяльності.

Як повідомляє "Європейська правда", оголошення про це опублікувала поліція Лондона.

Правоохоронці завершили основну роботу у рамках операції, що тривала з середини 2022 року, коли вони отримали важливу інформацію про злочинну діяльність платформи LabHost і, зрозумівши її масштаби, почали залучати колег за кордоном. До розслідування залучили також кіберфахівців від бізнесу та неурядових організацій.

Сервіс для шахраїв створила у 2021 році злочинна група, запустивши близько 40 тисяч фішингових сайтів для виманювання у користувачів інтернету чутливих персональних даних, як банківські деталі, паролі й адреси електронної пошти.

Шахраї-клієнти могли за платну місячну підписку замовити використання такого сайту або за оплату замовити створення копії сторінки відомого банку, пошти, медичного сервісу тощо, щоб ошукані користувачі ввели на ньому свої дані. Такими послугами користувалися понад 2 тисячі шахраїв.

За увесь час діяльності LabHost отримала платежі від своїх клієнтів-шахраїв на понад мільйон доларів США.

Розслідувачі змогли інфільтруватися у платформу і детально з’ясувати методи її роботи та клієнтів, а також отримали списки постраждалих людей.

Лише один фішинговий сайт у Британії допоміг шахраям виманити дані майже 70 тисяч користувачів, а загалом злочинці отримали доступ до близько 480 тисяч карткових номерів, 64 тисяч пін-кодів та понад мільйона паролів ошуканих людей до різних сервісів.

У період з 14 по 17 квітня у Британії та інших країнах затримали 37 осіб, яких підозрюють у причетності до діяльності платформи, обшуки пройшли за 70 адресами. Нідерландські ЗМІ зазначають, що у їхній країні затримали 5 підозрюваних.

17 квітня кіберфахівці від правоохоронців "поклали" основний сайт платформи і фішингові сайти, розмістивши на них повідомлення, що схему викрито. Адресні повідомлення з попередженнями розіслали і близько 800 користувачам "сервісу", де детально описали, що поліції відомо про них. Ці особи залишаться у фокусі розслідування.

Британські правоохоронці вже сконтактували з близько 25 тисячами ошуканих британців, щоб повідомити їм про проблему і надати поради про те, як пом’якшити наслідки.

Нагадаємо, Естонія повідомляла, що у березні зафіксувала рекордну кількість кібератак на сайти державного сектора.