Естонія зафіксувала рекордний місяць кібератак

У березні в Естонії зафіксували рекордну кількість кібератак на сайти державного сектора балтійської країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

У перший місяць весни підрозділ реагування на інциденти Департаменту державної інформаційної системи (RIA) зафіксував 522 серйозних кіберінциденти. Це найвищий показник за останні кілька років.

Найчастіше хакери використовували фішингові сторінки, які насамперед призначені для крадіжки даних банківських карт, логінів і паролів.

"У березні шахрайство значно зросло. Також збільшилася кількість шкідливих перенаправлень, коли хакери захоплювали вебсайт компанії або установи і замість цього перенаправляли його користувачів, наприклад, на фішингову сторінку", – констатували в RIA.

Невиправлені проблеми з безпекою роблять сайти вразливими до кібератак, відзначили в RIA.

Нагадаємо, Естонія та ще дев'ять держав 20 грудня запустили Талліннський механізм для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.

Талліннський механізм працює паралельно з ІТ-коаліцією, яка займається вирішенням кіберпроблем України у військовій сфері.