В Европе разоблачили крупную мошенническую онлайн-платформу, задержали 37 человек

Британские правоохранители в сотрудничестве с Европолом и коллегами из ряда стран сорвали работу крупной онлайн-платформы, которая помогала мошенникам со всего мира выманивать данные у пользователей; задержали 37 причастных к ее деятельности.

Как сообщает "Европейская правда", объявление об этом опубликовала полиция Лондона.

Правоохранители завершили основную работу в рамках операции, которая длилась с середины 2022 года, когда они получили важную информацию о преступной деятельности платформы LabHost и, поняв ее масштабы, начали привлекать коллег за рубежом. К расследованию привлекли также киберспециалистов от бизнеса и неправительственных организаций.

Сервис для мошенников создала в 2021 году преступная группа, запустив около 40 тысяч фишинговых сайтов для выманивания у пользователей интернета чувствительных персональных данных, таких как подробности о банковских счетах, пароли и адреса электронной почты.

Мошенники-клиенты могли за платную месячную подписку заказать использование такого сайта или за оплату заказать создание копии страницы известного банка, почты, медицинского сервиса и т.д., чтобы обманутые пользователи ввели на нем свои данные. Такими услугами пользовались более 2 тысяч мошенников.

За все время деятельности LabHost получила платежи от своих клиентов-мошенников более чем на миллион долларов США.

Расследователи смогли инфильтроваться в платформу и подробно выяснить методы ее работы и клиентов, а также получили списки пострадавших людей.

Только один фишинговый сайт в Британии помог мошенникам выманить данные почти 70 тысяч пользователей, а в целом преступники получили доступ к 480 тысяч карточных номеров, 64 тысяч пин-кодов и более миллиона паролей обманутых людей к различным сервисам.

В период с 14 по 17 апреля в Британии и других странах задержали 37 человек, которых подозревают в причастности к деятельности платформы, обыски прошли по 70 адресам. Нидерландские СМИ отмечают, что в их стране задержали пять подозреваемых.

17 апреля киберспециалисты от правоохранителей "положили" основной сайт платформы и фишинговые сайты, разместив на них сообщения, что схема разоблачена. Адресные сообщения с предупреждениями разослали и около 800 пользователям "сервиса", где подробно описали, что полиции известно о них. Эти лица останутся в фокусе расследования.

Британские правоохранители уже сконтактировали примерно с 25 тысячами обманутых британцев, чтобы сообщить им о проблеме и дать советы о том, как смягчить последствия.

Напомним, Эстония сообщала, что в марте зафиксировала рекордное количество кибератак на сайты государственного сектора.