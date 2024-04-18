Поляку, которого подозревают в содействии покушению на Зеленского, грозит до 8 лет заключения

Польские правоохранители в сотрудничестве с украинской прокуратурой и Службой безопасности задержали гражданина Польши Павела К., подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой для планирования покушения на Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 18 апреля сообщила Национальная прокуратура Польши.

Следствие установило, что Павел К. вышел на граждан России, которые принимают непосредственное участие в войне в Украине, и по их заданию собирал и передавал российской военной разведке информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка.

"Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на жизнь главы иностранного государства – президента Украины Владимира Зеленского", – говорят в прокуратуре.

Мужчину задержали накануне, 17 апреля, на территории Польши. Ему объявили обвинение в сообщении о готовности действовать в интересах иностранной разведки, за что предусмотрено максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Окружной суд Варшавы по ходатайству польской прокуратуры 18 апреля избрал Павелу К. меру пресечения в виде ареста.

"Важно подчеркнуть очень хорошее сотрудничество Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности с польской стороны с генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины. Скоординированная деятельность польских и украинских служб позволила получить доказательства также за пределами Польши",- подчеркивает польская прокуратура.

Напомним, в декабре суд Люблина признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки.