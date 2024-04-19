Німецький віцеканцлер, який ночував у Києві, провів ранок в укритті

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розпочав свою п'ятницю в бомбосховищі в Києві через загрозу нальоту російських ракет і безпілотників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Повітряна тривога була оголошена о 4:40 ранку у Києві. Через це Габек та його оточення провели близько півтори години у підземному паркінгу свого готелю до того, як оголосили відбій тривоги о 6:14.

фото: DPA

Габек прибув в Україну в четвер. У нього заплановані додаткові зустрічі в п'ятницю, перш ніж він вирушить до Молдови, де зустрінеться з прем'єром Доріном Речаном.

Під час візиту Габек запевнив, що німецькі компанії готові негайно долучитися до відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок російських атак.

В ніч на 19 квітня Росія вдарила ракетами по Україні. По всій території країни оголошували повітряну тривогу. У Дніпрі окупанти поцілили у житловий будинок. П'ятиповерхівка була частково зруйнована.

У результаті російського удару у Дніпрі загинули двоє людей, у Синельниковому – шестеро людей, серед яких двоє дітей. Ще 29 жителів області отримали поранення.