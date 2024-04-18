Віцеканцлер Німеччини: Готові швидко допомогти з відновленням енергоінфраструктури України
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запевнив, що німецькі компанії готові негайно долучитися до відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок російських атак.
Про це німецький урядовець заявив на спільній пресконференції з міністеркою економіки України Юлією Свириденко у Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Габек розповів, що українські урядовці показали йому наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі, а також пояснили необхідність того, що потрібно зробити вже зараз.
Зокрема, зазначив віцеканцлер, за літо необхідно вибудовувати резервну інфраструктуру.
"З німецького боку підприємства відреагували просто одразу, сказавши: "Гаразд, ми все зрозуміли. До кого нам потрібно звертатися, якщо ми це зробимо (інвестуватимемо у відбудову. – Ред.)? Наскільки гарантованим буде фінансування?"… Тож тепер ми намагаємось якомога швидше діяти й цій логіці має усе підпорядковуватися. Енергетичну інфраструктуру потрібно швидко відбудувати й ми робитимемо все, що допоможе в цьому плані", – підкреслив Габек.
За його словами, важливо, аби видатки на допомогу Україні, як військову, так і для відбудови енергоінфраструктури, фінансувалися як першочергові.
А для залучення німецьких інвесторів на український ринок є дуже ефективний інструмент – інвестиційні гарантії, додав Габек.
У четвер Роберт Габек прибув з неоголошеним візитом до Києва. За його словами, цей візит є знаком того, що Німеччина повинна і буде надавати тривалу підтримку Україні.
Нагадаємо, 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
А міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.