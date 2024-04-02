Кандидат у президенти Словаччини відмовився від дебатів через вигадану причину

У Словаччині спікер парламенту Петер Пеллегріні, який є провладним кандидатом на посаду президента, відмовився від дебатів зі своїм опонентом, опозиціонером Іваном Корчоком через вигадану причину.

Про це повідомив портал Aktuality, пише "Європейська правда".

Дебати між Корчоком і Пеллегріні мали відбутися сьогодні в ефірі Radio Express.

Однак спікер словацького парламенту не з'явився, пояснивши свою відсутність тим, що він буде "в регіоні".

Проте, як з’ясувалось згодом, кілька людей помітили Пеллегріні в Братиславі в той час, коли мали б відбуватися дебати. Зокрема, у столиці його сфотографував фотограф газети Sme.

Але Пеллегріні все ж таки зустрінеться з Корчоком сьогодні. О 20:30 вони разом будуть дебатувати на телеканалі Markíza. Спікер словацького парламенту вже підтвердив свою участь.

Пеллегріні та Корчок цими вихідними зустрінуться у другому турі виборів, які визначать, хто стане наступним президентом Словаччини.

У першому турі виборів президента Словаччини Корчок переміг з результатом 42,52% голосів, за Пеллегріні проголосували 37,03%. виборців.

Про президентські вибори у Словаччині більше читайте в матеріалі "ЄвроПравди".