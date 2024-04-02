Кандидат в президенты Словакии отказался от дебатов по вымышленной причине

В Словакии спикер парламента Петер Пеллегрини, являющийся провластным кандидатом на пост президента, отказался от дебатов со своим оппонентом, оппозиционером Иваном Корчоком по выдуманной причине.

Об этом сообщил портал Aktuality, пишет "Европейская правда".

Дебаты между Корчоком и Пеллегрини должны были состояться сегодня в эфире Radio Express.

Однако спикер словацкого парламента не появился, объяснив свое отсутствие тем, что он будет "в регионе".

Однако, как выяснилось впоследствии, несколько человек заметили Пеллегрини в Братиславе в то время, когда должны были проходить дебаты. В частности, в столице его сфотографировал фотограф газеты Sme.

Но Пеллегрини все же встретится с Корчоком сегодня. В 20:30 они вместе будут дебатировать на телеканале Markíza. Спикер словацкого парламента уже подтвердил свое участие.

Пеллегрини и Корчок в эти выходные встретятся во втором туре выборов, которые определят, кто станет следующим президентом Словакии.

В первом туре выборов президента Словакии победил Корчок с результатом 42,52% голосов, за Пеллегрини проголосовали 37,03%. избирателей.

О президентских выборах в Словакии больше читайте в материале "ЕвроПравды".