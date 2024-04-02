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Грузія просить Нідерланди затримати міністра часів Саакашвілі у складі української делегації

Новини — Вівторок, 2 квітня 2024, 23:09 — Марія Ємець

У прокуратурі Грузії заявили, що звернулися до Нідерландів з проханням затримати та видати Зураба Адеїшвілі, який був міністром у Грузії під час перебування при владі Міхеїла Саакашвілі та прибув до Гааги у складі української делегації.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда". 

Адеїшвілі, який зараз є радником генпрокурора України Андрія Костіна, помітили у складі української делегації у Гаазі, де 2 квітня проходила конференція щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні у війні проти України.  

Після цього у Генпрокуратурі Грузії заявили, що звернулися до Нідерландів з проханням заарештувати та видати Адеїшвілі у зв’язку зі звинуваченнями, висунутими проти нього у Грузії.

"Ехо Кавказу" зазначає, що раніше схожі запити надіслали також у Німеччину та Бельгію, куди Адеїшвілі також приїздив у складі української делегації. 

Спікер парламенту Грузії вимагав пояснень через те, що Адеїшвілі перебував у Бундестазі Німеччини; посольство Німеччини заявило, що для недопуску туди ексміністра не було ніяких підстав.

У березні Грузія висунула вимогу до Києва видати Адеїшвілі та ще одного колишнього урядовця часів Саакашвілі для "нормалізації відносин". 

Адеїшвілі оголосили низку звинувачень після зміни влади у Грузії в 2012 році, які він називає політично вмотивованими; у трьох справах йому присудили від 2 до понад 5 років ув’язнення. У 2015 році Адеїшвілі отримав політичний притулок у Румунії, а в 2021 році відмовився від громадянства Грузії. Останніми роками він працює в Україні.

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