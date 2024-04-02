Грузия просит Нидерланды задержать министра времен Саакашвили в составе делегации Украины

В прокуратуре Грузии заявили, что обратились к Нидерландам с просьбой задержать и выдать Зураба Адеишвили, который был министром в Грузии во время пребывания у власти Михаила Саакашвили и прибыл в Гаагу в составе украинской делегации.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Адеишвили, который сейчас является советником генпрокурора Украины Андрея Костина, заметили в составе украинской делегации в Гааге, где 2 апреля проходила конференция по привлечению России к ответственности за преступления, совершенные в войне против Украины.

После этого в Генпрокуратуре Грузии заявили, что обратились в Нидерланды с просьбой арестовать и выдать Адеишвили в связи с обвинениями, выдвинутыми против него в Грузии.

"Эхо Кавказа" отмечает, что ранее похожие запросы направили также в Германию и Бельгию, куда Адеишвили также приезжал в составе украинской делегации.

Спикер парламента Грузии требовал объяснений из-за того, что Адеишвили находился в Бундестаге Германии; посольство Германии заявило, что для недопуска туда экс-министра не было никаких оснований.

В марте Грузия потребовала от Киева выдать Адеишвили и еще одного бывшего чиновника времен Саакашвили для "нормализации отношений".

Адеишвили предъявили ряд обвинений после смены власти в Грузии в 2012 году, которые он называет политически мотивированными; по трем делам ему присудили от 2 до более 5 лет заключения. В 2015 году Адеишвили получил политическое убежище в Румынии, а в 2021 году отказался от гражданства Грузии. В последние годы он работает в Украине.

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