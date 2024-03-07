ФРН відреагувала на обурення влади Грузії через міністра часів Саакашвілі в Бундестазі

Посольство Німеччини у Грузії заявило, що для недопуску у німецький Бундестаг колишнього міністра Грузії Зураба Адеїшвілі не було ніяких законних підстав.

Як повідомляє "Новости Грузия", таку заяву посольство оприлюднило після обурених коментарів представників партії влади "Грузинська мрія", зокрема спікера парламенту, який зажадав пояснень через цей факт.

"Німеччина не мала підстав, заснованих на принципах верховенства права, перешкоджати його (Адеїшвілі) прибуттю у парламент. Цей факт не має нічого спільного до відносин між Німеччиною та Грузією… Відносини між Німеччиною та Грузією дуже хороші", – зазначили у заяві.

Нагадаємо, обурені коментарі від "Грузинської мрії" почали з’являтися після появи фото із засідання Бундестагу щодо ракет Taurus для України, де Адеїшвілі був як радник генпрокурора України.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав це "розчаруванням" і "несерйозним ставленням до грузинського народу і його проблем", та сказав, що хоче пояснень з цього приводу від німецьких депутатів.

Адеїшвілі оголосили низку звинувачень після зміни влади у Грузії в 2012 році, які він називає політично вмотивованими; у трьох справах йому присудили від 2 до понад 5 років ув’язнення. У 2015 році Адеїшвілі отримав політичний притулок у Румунії, а в 2021 році відмовився від громадянства Грузії. Останніми роками він працює в Україні.

Грузинська влада неодноразово намагалася оголосити Адеїшвілі у міжнародний розшук.

Раніше спікер парламенту Грузії хотів вибачень від Зеленського та Санду через "брехню" про Саакашвілі.