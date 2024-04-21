З будівлі Кишинівського аеропорту евакуювали людей через загрозу вибуху
З будівлі Кишинівського аеропорту 21 квітня евакуювали пасажирів та персонал через загрозу вибуху.
Цю інформацію Newsmaker підтвердила прессекретар прикордонної поліції Раїса Новицькі, повідомляє "Європейська правда".
"Наразі в аеропорту Кишинева оголошено тривогу. Усі спеціалізовані служби МВС проводять перевірки на місці. Пасажирів та співробітників аеропорту евакуювали з будівлі", – сказала Новицькі.
Управління електротранспорту повідомило, що для безпеки тролейбуси № 30 прямують до вулиці Аеропорт ("ЛукОйл").
Напередодні ввечері з Кишинівського аеропорту також евакуювали всіх пасажирів та співробітників аеропорту через загрозу вибуху. Як повідомила Раїса Новицькі, о 21:40 надійшло повідомлення про закладені бомби в аеропорту та в одному з літаків. Тривога виявилася хибною.
У 2022 році аеропорт Кишинева регулярно потерпав від дзвінків з повідомленнями про "мінування".
Тоді у Молдові правоохоронці порушили кримінальну справу за тероризм за фактом системного "мінування" держустанов, торгових центрів та аеропортів.
У поліції повідомили, що авторам повідомлень про нібито замінування загрожує звинувачення у тероризмі та від 6 років позбавлення волі.