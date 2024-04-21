Из здания Кишиневского аэропорта эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Из здания Кишиневского аэропорта 21 апреля эвакуировали пассажиров и персонал из-за угрозы взрыва.

Эту информацию Newsmaker подтвердила пресс-секретарь пограничной полиции Раиса Новицки, сообщает "Европейская правда".

"В настоящее время в аэропорту Кишинева объявлена тревога. Все специализированные службы МВД проводят проверки на месте. Пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали из здания", – сказала Новицки.

Управление электротранспорта сообщило, что для безопасности троллейбусы № 30 направляются к улице Аэропорт (ЛукОйл).

Накануне вечером из Кишиневского аэропорта также были эвакуированы все пассажиры и сотрудники аэропорта из-за угрозы взрыва. Как сообщила Раиса Новицки, в 21:40 поступило сообщение о заложенных бомбах в аэропорту и в одном из самолетов. Тревога оказалась ложной.

В 2022 году аэропорт Кишинева регулярно страдал от звонков с сообщениями о "минировании".

Тогда в Молдове правоохранители возбудили уголовное дело за терроризм по факту системного минирования госучреждений, торговых центров и аэропортов.

В полиции сообщили, что авторам сообщений о якобы заминировании грозит обвинение в терроризме и от 6 лет лишения свободы.