Болгарія може втратити 1,2 млрд євро коштів ЄС на оновлення залізниці

Болгарія ризикує втратити 1,2 мільярда євро коштів ЄС, виділених на відновлення після пандемії коронавірусу, після скасування тендерів на оновлення поїздів Болгарської державної залізниці BDZ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Георгій Гвоздєйков, міністр кабінету міністрів Миколи Денкова, який залишився в тимчасовому уряді, оскільки хотів завершити модернізацію BDZ, призупинив масштабний тендер вартістю приблизно 600 мільйонів євро минулого тижня. Для цього фінансування ЄС Болгарія мала забезпечити 35 одноповерхових поїздів.

Днем пізніше був скасований аналогічний тендер на суму 600 млн євро на постачання 20 нових швидкісних поїздів.

Оновлення BDZ є найбільшим проєктом, що фінансується Планом відновлення, загальною вартістю для Болгарії 6 мільярдів євро, і є життєво важливим для державної залізничної компанії.

У першому тендері фаворитами на поставку 35 одноповерхових потягів були чеська компанія SKODA та польська компанія PESA, які подали пропозиції за кошти, значно менші за кошти ЄС. Болгарія скасувала процедуру, оскільки дві компанії запропонували довший час доставки для поїздів.

У другому тендері на постачання 20 швидкісних поїздів уряд хотів залучити найбільших виробників, але занадто обмежені терміни поставок відлякали багатьох потенційних учасників.

Погодились лише дві компанії – іспанська Talgo та китайська CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. Заявка іспанської компанії склала 600 мільйонів євро, а китайської – 303 мільйони євро.

Подвійна різниця в ціні та підозри в нерегульованій державній допомозі китайській компанії змусили Єврокомісію почати розслідування в лютому. Це змусило китайську компанію відкликати свою пропозицію, оскільки розслідування призвело б до порушення запропонованого компанією графіку доставки поїздів протягом 33 місяців.

Переговори з іспанською компанією тривали, але виявилося, що її пропозиція поставити 20 нових поїздів триватиме довше 33 місяців, встановлених Болгарією. Без зобов’язань на цей період тендер було скасовано.

Болгарський уряд стверджує, що замовлення на 20 нових високошвидкісних поїздів не буде відновлено, оскільки виробники не можуть виготовити їх за такий короткий час. Європейська комісія дозволила Болгарії внести зміни в тендер на постачання поїздів, які можуть бути виготовлені та доставлені до середини 2026 року.

У Болгарії 9 квітня офіційно призначили тимчасовий уряд на чолі з прем’єр-міністром Дімітаром Главчевим, який буде керувати країною на час парламентських виборів та формування нової коаліції.

Нагадаємо, чергові дострокові вибори у Болгарії спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів.

Детально про це та ризики, які несуть дострокові вибори – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?