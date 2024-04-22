Болгария может потерять 1,2 млрд евро средств ЕС на обновление железной дороги

Болгария рискует потерять 1,2 млрд евро средств ЕС, выделенных на восстановление после пандемии коронавируса, после отмены тендеров на обновление поездов Болгарской государственной железной дороги BDZ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Георгий Гвоздейков, министр кабинета министров Николая Денкова, оставшийся во временном правительстве, поскольку хотел завершить модернизацию BDZ, приостановил масштабный тендер стоимостью около 600 миллионов евро на прошлой неделе. Для этого финансирование ЕС Болгария должна обеспечить 35 одноэтажных поездов.

Днем позже был отменен аналогичный тендер на сумму 600 млн евро на поставку 20 новых скоростных поездов.

Обновление BDZ является крупнейшим проектом, финансируемым Планом восстановления, общей стоимостью для Болгарии 6 миллиардов евро, и является жизненно важным для государственной железнодорожной компании.

В первом тендере фаворитами на поставку 35 одноэтажных поездов были чешская компания SKODA и польская компания PESA, предоставившие предложения за средства, значительно меньше средств ЕС. Болгария отменила процедуру, поскольку две компании предложили более долгое время доставки для поездов.

Во втором тендере на поставку 20 скоростных поездов правительство хотело привлечь крупнейших производителей, но слишком ограниченные сроки поставок отпугали многих потенциальных участников.

Согласились только две компании – испанская Talgo и китайская CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. Заявка испанской компании составила 600 миллионов евро, а китайской – 303 миллиона евро.

Двойная разница в цене и подозрения в нерегулируемой государственной помощи китайской компании заставили Еврокомиссию начать расследование в феврале. Это заставило китайскую компанию отозвать свое предложение, поскольку расследование привело бы к нарушению предложенного компанией графика доставки поездов в течение 33 месяцев.

Переговоры с испанской компанией продолжались, но оказалось, что ее предложение поставить 20 новых поездов продлится дольше 33 месяцев, установленных Болгарией. Без обязательств на этот период тендер был отменен.

Болгарское правительство утверждает, что заказ на 20 новых скоростных поездов не будет восстановлен, поскольку производители не могут изготовить их за столь короткое время. Европейская комиссия разрешила Болгарии внести изменения в тендер на поставку поездов, которые могут быть изготовлены и доставлены до середины 2026 года.

В Болгарии 9 апреля официально назначили временное правительство во главе с премьер-министром Димитаром Главчевым, которое будет руководить страной во время парламентских выборов и формирование новой коалиции.

Напомним, очередные досрочные выборы в Болгарии спровоцировал провал формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров.

Подробно об этом и рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?