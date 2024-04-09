У Болгарії офіційно призначили тимчасовий уряд і дату дострокових виборів
У Болгарії 9 квітня офіційно призначили тимчасовий уряд на чолі з прем’єр-міністром Дімітаром Главчевим, який буде керувати країною на час парламентських виборів та формування нової коаліції.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода".
У вівторок президент Румен Радев підписав указ про призначення уряду Главчева. Ще одним указом Радев офіційно призначив позачергові парламентські вибори на 9 червня – одночасно з голосуванням на виборах до Європарламенту.
Після того тимчасовий уряд склав присягу і Главчев перейняв посаду від попереднього прем’єра Ніколая Денкова.
Під час церемонії Главчев пообіцяв, що "не дозволить втягувати себе у передвиборчі пристрасті" і буде керуватися принципами законності, моральності та чесності.
"На нас відповідальність провести чесні вибори", – зазначив він.
Це вже шостий тимчасовий уряд, який президент Радев призначає за час перебування на посаді, та перший сформований за новими правилами, які ухвалили наприкінці 2023 року.
Міністерство закордонних справ у тимчасовому уряді очолив Стефан Дімітров, який до цього часу був послом Болгарії у Чорногорії. Спершу на цю посаду анонсували консула в Австрії Івайло Ценова. За словами Главчева, його кандидатуру замінили через сімейні обставини.
В.о. міністра оборони, як і анонсували, став генерал-лейтенант запасу Атанас Запрянов, заступник міністра оборони в уряді Денкова.
Міністром сільського господарства, яке зараз також важливе для України у зв’язку з суперечками щодо імпорту агропродукції, залишився Кирил Ватев з уряду Денкова, який очолює відомство з літа 2023 року.
Нагадаємо, чергові дострокові вибори у Болгарії спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів.
Детально про це та ризики, які несуть дострокові вибори – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?