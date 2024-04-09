У Болгарії офіційно призначили тимчасовий уряд і дату дострокових виборів

У Болгарії 9 квітня офіційно призначили тимчасовий уряд на чолі з прем’єр-міністром Дімітаром Главчевим, який буде керувати країною на час парламентських виборів та формування нової коаліції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода".

У вівторок президент Румен Радев підписав указ про призначення уряду Главчева. Ще одним указом Радев офіційно призначив позачергові парламентські вибори на 9 червня – одночасно з голосуванням на виборах до Європарламенту.

Після того тимчасовий уряд склав присягу і Главчев перейняв посаду від попереднього прем’єра Ніколая Денкова.

Під час церемонії Главчев пообіцяв, що "не дозволить втягувати себе у передвиборчі пристрасті" і буде керуватися принципами законності, моральності та чесності.

"На нас відповідальність провести чесні вибори", – зазначив він.

Це вже шостий тимчасовий уряд, який президент Радев призначає за час перебування на посаді, та перший сформований за новими правилами, які ухвалили наприкінці 2023 року.

ВТА

Міністерство закордонних справ у тимчасовому уряді очолив Стефан Дімітров, який до цього часу був послом Болгарії у Чорногорії. Спершу на цю посаду анонсували консула в Австрії Івайло Ценова. За словами Главчева, його кандидатуру замінили через сімейні обставини.

В.о. міністра оборони, як і анонсували, став генерал-лейтенант запасу Атанас Запрянов, заступник міністра оборони в уряді Денкова.

Міністром сільського господарства, яке зараз також важливе для України у зв’язку з суперечками щодо імпорту агропродукції, залишився Кирил Ватев з уряду Денкова, який очолює відомство з літа 2023 року.

Нагадаємо, чергові дострокові вибори у Болгарії спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів.

Детально про це та ризики, які несуть дострокові вибори – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?