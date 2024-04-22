Зеленський прийняв вірчі грамоти нового посла Польщі

Президент Володимир Зеленський під час урочистої церемонії на території Національного заповідника "Софія Київська" в Києві 22 квітня прийняв вірчі грамоти від новопризначеного посла Польщі Ярослава Гузи.

Як пише "Європейська правда", це випливає з повідомлення Офісу президента.

Під час церемонії Зеленський, приймаючи вірчі грамоти посла Польщі, подякував польському народові за підтримку України з початку повномасштабної війни, прихисток українців, гуманітарну та військову допомогу.

Фото: Офіс президента

Із Гузи президент обговорив співпрацю в оборонній сфері з наголосом на протиповітряну оборону, підготовку та проведення Глобального саміту миру у Швейцарії, європейську та євроатлантичну інтеграцію.

"Глава держави акцентував на важливості підготовки двосторонньої безпекової угоди та закликав до розблокування українсько-польського кордону", – йдеться в повідомленні ОП.

Окрім Ярослава Гузи, Зеленський також прийняв вірчі грамоти послів Австралії, Таїланду, Гани та Уганди.

Про призначення Ярослава Гузи новим очільником польської дипмісії в Києві стало відомо у жовтні, ще за уряду Матеуша Моравецького. Попередній посол Польщі Бартош Цихоцький працював послом в Україні з 2019 року.

Гузи розпочав роботу в Україні ще в грудні 2023-го.