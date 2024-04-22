Зеленський прийняв вірчі грамоти нового посла Польщі
Новини — Понеділок, 22 квітня 2024, 22:18 —
Президент Володимир Зеленський під час урочистої церемонії на території Національного заповідника "Софія Київська" в Києві 22 квітня прийняв вірчі грамоти від новопризначеного посла Польщі Ярослава Гузи.
Як пише "Європейська правда", це випливає з повідомлення Офісу президента.
Під час церемонії Зеленський, приймаючи вірчі грамоти посла Польщі, подякував польському народові за підтримку України з початку повномасштабної війни, прихисток українців, гуманітарну та військову допомогу.
Із Гузи президент обговорив співпрацю в оборонній сфері з наголосом на протиповітряну оборону, підготовку та проведення Глобального саміту миру у Швейцарії, європейську та євроатлантичну інтеграцію.
"Глава держави акцентував на важливості підготовки двосторонньої безпекової угоди та закликав до розблокування українсько-польського кордону", – йдеться в повідомленні ОП.
Окрім Ярослава Гузи, Зеленський також прийняв вірчі грамоти послів Австралії, Таїланду, Гани та Уганди.
Про призначення Ярослава Гузи новим очільником польської дипмісії в Києві стало відомо у жовтні, ще за уряду Матеуша Моравецького. Попередній посол Польщі Бартош Цихоцький працював послом в Україні з 2019 року.
Гузи розпочав роботу в Україні ще в грудні 2023-го.