Зеленский принял верительные грамоты нового посла Польши

Президент Владимир Зеленский во время торжественной церемонии на территории Национального заповедника "София Киевская" в Киеве 22 апреля принял верительные грамоты от новоназначенного посла Польши Ярослава Гузы.

Как пишет "Европейская правда", это следует из сообщения Офиса президента.

Во время церемонии Зеленский, принимая верительные грамоты посла Польши, поблагодарил польский народ за поддержку Украины с начала полномасштабной войны, приют украинцев, гуманитарную и военную помощь.

ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

С Гузой президент обсудил сотрудничество в оборонной сфере с упором на противовоздушную оборону, подготовку и проведение Глобального саммита мира в Швейцарии, европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Глава государства акцентировал на важности подготовки двустороннего соглашения по безопасности и призвал к разблокированию украинско-польской границы", – говорится в сообщении ОП.

Кроме Ярослава Гузы, Зеленский также принял верительные грамоты послов Австралии, Таиланда, Ганы и Уганды.

О назначении Ярослава Гузы новым главой польской дипмиссии в Киеве стало известно в октябре, еще при правительстве Матеуша Моравецкого. Предыдущий посол Польши Бартош Цихоцкий работал послом в Украине с 2019 года.

Гузы начал работу в Украине еще в декабре 2023-го.